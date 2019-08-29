Source: Russia – Council of the Federation

В ходе обзорной экскурсии гостям рассказали о структуре и работе российского парламента.

Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США — участников Программы стипендий 2019 года в области внешней политики Центра им. В. Вильсона посетила Совет Федерации.

Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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Делегация сотрудников аппаратов членов Конгресса США посетила Совет Федерации

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В ходе обзорной экскурсии гостям рассказали о структуре российского парламента, работе верхней палаты.

Визит делегации и посещение российского парламента состоялись по инициативе американской стороны.

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