Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#МАКС29.08.2019 17:28

Интеллектуальный датчик вибрации

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработали цифровой датчик вибрации миниатюрных размеров с режимом самотестирования. Датчик предназначен для использования в различных отраслях промышленности в рамках цифровизации производства и уже показал свою эффективность и надежность в реальных условиях эксплуатации на предприятиях нефтегазовой отрасли. Разработка представлена посетителям и участникам международного аэрокосмического салона МАКС-2019 на стенде РКС 27 августа — 1 сентября 2019 года.

Интеллектуальные датчики вибрации, кроме необходимых для формирования правильного отображения измеряемой величины функций, выполняют функции по нормализации сигнала, коррекцию амплитудно-частотной характеристики, а также проводят самотестирование. Сегодня интеллектуальные датчики разработки и производства АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в РКС) используются в нефтегазовой промышленности для обеспечения высокой точности измерения параметров вибрации на различных объектах при жестких условиях эксплуатации — воздействии ударов большой мощности, в условиях высоких и низких температур, интенсивных электромагнитных и статических полей.

Переход на датчики контроля механических величин с унифицированным цифровым выходом при низкой стоимости обеспечивает высокую помехозащищенность и автономность. Кроме того, датчики вибрации изначально создавались для измерения вибрационных процессов на объектах ракетной техники и летательных аппаратах, поэтому обладают высокой степенью надежности и точности.

Руководитель научно-исследовательского и экспериментально-производственного отдела разработки и изготовления датчиков вибрации специального и общепромышленного назначения НПО ИТ Владимир Шубин: «„Транснефть“ с 2016 года успешно использует наши интеллектуальные датчики на своих объектах эксплуатации. Сейчас проходит испытания новая модификация датчика, который в перспективе будет работать совместно с универсальной бортовой телеметрической системой „Астра“ во время пусков ракет-носителей и космических кораблей. Система самотестирования нового цифрового датчика за счет способности анализировать ситуацию позволяет повысить его эффективность и надежность».

Конструктивно датчик представляет собой пьезоэлектрический акселерометр со встроенной электроникой. Электронный модуль в новых цифровых датчиках вибрации расположен внутри головной части датчика, что позволило существенно уменьшить габаритно-массовые характеристики. Управление работой всей системы осуществляет микропроцессор. По его команде происходит аналого-цифровое преобразование сигнала, интегрирование измеряемой величины, цифровая фильтрация и выдача измеренного значения в нормированном виде. Передача информации происходит по интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU.

MIL OSI