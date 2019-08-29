Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал проект Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года .

Развитие экологического туризма – одна из приоритетных задач для Республики Карелия, считает член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти региона Игорь Зубарев. ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия Сенатор прокомментировал проект Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г., разработанный Правительством страны.

«Местные власти имеют большой опыт организации экотуризма, который может быть полезен другим регионам», — сказал парламентарий.

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Игорь Зубарев отметил, что на территории заповедников «Кивач» и «Костомукшский» открыты туристические маршруты и музеи природы. Развита также инстраструктура национальных парков. В качестве примеров сенатор назвал парки «Паанаярви», «Водлозерский», которые предлагают туристам различные виды активности. Помимо организации экспедиций, они устраивают праздники, выставки, соревнования, работают со школами.

«Однако есть и куда расти – нужно привлекать больше туристов, осваивать новые виды деятельности, улучшать условия турпотока, по крайней мере, по двум базовым показателями – транспортной и жилищной доступности. Актуальна для региона и проблема взаимодействия с малым бизнесом», — считает парламентарий.

Реализация положений будущей Стратегии развития туризма потребует законодательной поддержки

По мнению Игоря Зубарева, реализация положений будущей Стратегии развития туризма потребует законодательной поддержки. «Во‑первых, нужен переход к модели устойчивого экотуризма как комплексного междисциплинарного направления, в котором туризм, культура и экология объединены. И, во‑вторых, необходимо обеспечить развитие национальных парков и других охраняемых природных зон, привлечение инвестиций и туристов, с учетом того, что вторжение человека на эти территории будет строго контролироваться».

Сенатор подчеркнул, что маршруты экотуризма должны быть удобными и безопасными, включая обозначенные тропы с местами отдыха, смотровыми площадками, а также с системой мониторинга и охраны. «В то же время, нельзя забывать, что экотуризм – не просто прогулка, но погружение в природу. Поэтому животные, растения, экосистема в целом будет ещё больше нуждаться в нашей защите».

Как сообщил Игорь Зубарев, Стратегию развития туризма предполагается утвердить до конца 2019 г. Мероприятия по обсуждению и согласованию итоговой редакции будут проходить, в том числе, в Совете Федерации.

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