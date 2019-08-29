О. Цепкин: Антикризисные финансовые центры могут стать эффективным инструментом поддержки граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии пилотного проекта в Челябинске.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительному) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области принял участие в открытии антикризисного финансового центра в Челябинске.

Многодетным, малообеспеченным и гражданам с инвалидностью центр будет помогать бесплатно

Здесь граждане смогут получить квалифицированную помощь специалистов с целью избавления от долгов, правовую защиту от мошенников, пройти процедуру банкротства, а также получить психологическую и иную помощь в сложных жизненных ситуациях. Многодетным, малообеспеченным и гражданам с инвалидностью центр будет помогать бесплатно, рассказал Олег Цепкин.

Олег Цепкин принял участие в открытии антикризисного финансового центра в Челябинске

По словам сенатора, центр будет работать во взаимодействии с региональным министерством социальных отношений и уполномоченным по правам человека Челябинской области Маргаритой Павловой.

«Челябинская область целенаправленно осуществляет меры по реализации программ, направленных на повышение грамотности населения в различных сферах: экономика и финансы, юриспруденция, социальная сфера. Открытие центра – важный и своевременный шаг в этом направлении. Проблема эта назрела настолько, что ее нужно решать новыми подходами. Это пилотный проект, по промежуточным результатам его реализации будут сделаны выводы по распространению такой практики на другие города и регионы», — сказал Олег Цепкин.

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