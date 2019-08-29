Павел Колобков провёл заседание Штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России к Играм-2020 в Токио

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, в Минспорте России под председательством Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова состоялось очередное заседание Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.

В мероприятии приняли участие представители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства, ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ВНИИФК), руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Основным вопросом повестки заседания Штаба стала подготовка сборных команд России к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

«Сегодня мы подвели предварительные итоги сезона 2019 года (по летним олимпийским видам спорта – прим. ред.), уже прошло 17 чемпионатов мира, осталось 15, – отметил Павел Колобков. – Это основные виды спорта, на которые мы рассчитываем на Олимпийских играх. По итогам прошедших соревнований мы завоевали уже 90 лицензий для участия в Олимпиаде. Основной отбор пройдёт ещё в этом году, также будет проходить в следующем. Мы рассчитываем, что в состав нашей команды войдёт до 400 человек. Подготовка осуществляется в соответствии с программой, которую мы утвердили в 2016 году после завершения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Сейчас наша основная задача – это попадание в тройку призёров по итогам общекомандного зачёта. Это задача вполне выполнимая. По итогам 2018 года мы были на третьем месте, сейчас пока идём на четвёртом месте, но надеемся по итогам 2019 года войти в тройку».

«Мы также обсудили вопросы заключительного этапа подготовки, – сказал Министр. – Часть команд будет проходить подготовку на наших федеральных базах, где обеспечены все условия для подготовки сборных команд, а также на базах Дальнего Востока. Будем использовать инфраструктуру Дальневосточного федерального университета, региональных центров в Хабаровске, во Владивостоке и других дальневосточных регионах».

«Кроме того, сегодня были рассмотрены вопросы, связанные с акклиматизацией сборных команд, медицинским обеспечением. До Игр в Токио – 11 месяцев. Я взял под свой личный контроль подготовку всех сборных команд и в ближайшее время встречусь со всеми президентами федераций и главными тренерами, где мы детально разберём подготовку каждой команды», – заключил Павел Колобков.

Фото: Сергей Александров

Пресс-служба Минспорта России

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