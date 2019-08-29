После обращения к прокурору Чеченской Республики 69 работникам коммерческой организации выплачена заработная плата в размере свыше 1,2 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе личного приёма граждан прокурором республики поступило обращение о невыплате заработной платы.

Организованной в этой связи прокурорской проверкой установлено, что у ООО «Побединское» перед 69 работниками образовалась задолженность в размере 1,2 млн. рублей.

По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой Грозненского района в июне 2019 г. руководителю названного общества внесено представление об их устранении. Одновременно с этим в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме, при этом виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

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