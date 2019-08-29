По требованию Малгобекского городского прокурора Республики Ингушетия за нарушения антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия 9 депутатов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Малгобекская городская прокуратура Республики Ингушетия провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в представительных органах местного самоуправления.

Установлено, что в нарушение требований антикоррупционного законодательства, ряд депутатов муниципальных образований сельских поселений Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши, Верхние Ачалуки не предоставили сведения доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес председателей советов местного самоуправления указанных сельских поселений внесены представления с требованием досрочно прекратить полномочия 9 депутатов.

По результатам их рассмотрения представительными органами местного самоуправления приняты решения о прекращении полномочий указанных депутатов в связи с утратой доверия.

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