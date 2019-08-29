Source: Gazprom in Russian

Релиз

29 августа 2019, 16:05

Сегодня в Стамбуле состоялся старт масштабного международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор — газ в моторы 2019». Он пройдет по территории Европы и России. Организаторами выступают «Газпром» и германская компания Uniper SE.

В мероприятии примут участие более 20 легковых, грузовых и пассажирских транспортных средств, использующих в качестве топлива компримированный и сжиженный природный газ. Автопробег продемонстрирует высокую экологичность и эффективность использования природного газа в качестве моторного топлива и надежность техники, работающей на метане.

Маршрут автопробега разделен на два этапа: европейский и российский. На европейском участке газомоторные автомобили преодолеют 5 320 км по территории Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Австрии и Германии. Завершится первый этап 20 сентября в Любмине (Германия).

В тот же день автопробег стартует на территории России — в Краснодарском крае на компрессорной станции «Русская». Далее его путь пройдет по территориям Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей. Протяженность российского участка — 2 760 км.

Финиш автопробега состоится 3 октября в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» в ходе Петербургского международного газового форума.

В рамках автопробега предполагаются встречи с участниками газомоторного рынка, представителями органов государственной власти, экспертами. На российском этапе также запланированы мероприятия по вводу в эксплуатацию новых газозаправочных объектов «Газпрома».

Справка

Uniper SE — энергетическая компания, специализирующаяся на природном газе, производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле.

Автопробег «Голубой коридор» впервые был организован в 2008 году Группой «Газпром». С 2010 года соорганизатором проекта стала компания Uniper SE. Позднее к проекту присоединились и другие участники европейского и российского газового и автомобильного рынков. За время существования проекта в нем приняли участие в общей сложности более 200 газовых автомобилей заводского производства на компримированном и сжиженном природном газе. Они проехали более 60 тыс. км по 130 городам 26 стран Европы и Азии от Атлантического до Тихого океана.

Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его цена в среднем по России составляет 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру бензина.

Управление информации ПАО «Газпром»

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