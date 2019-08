Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādes “Neredzamā bibliotēka” atklāšanā

Source: President of Latvia in Latvian

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze!

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs!

Augsti godātais direktora kungs!

I

Mūsu gaismas pils ir kļuvusi par redzamu un atpazīstamu simbolu latviešu tautas dzīvesziņai, latviešu tautas kārei pēc zinībām un tieksmei pēc attīstības. Īpaši nozīmīgi tas ir tagad, bibliotēkas simtgades gadā, kas iezīmē pamatīgumu, iezīmē nopietnību un spēju pastāvēt, izdzīvot un mainīties līdzi laikam. Tādēļ likumsakarīgi, ka simtgades svinību dienas priekšvakarā mēs vēršam skatienu uz saknēm, uz pirmsākumiem, arī uz mūsu Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmsākumiem.

Šodien mēs atklājam izstādi, kurā iespējams apskatīt 14 Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsturisko kolekciju, kas izveidojušās par bibliotēkas krājuma pamatu. Es nupat tās apskatīju, un arī jums būs iespēja tās apskatīt. Ārkārtīgi iespaidīgi; tur varētu pavadīt stundas un stundas. Diemžēl šodien man nebija tik daudz laika, tāpēc es apsolīju, ka noteikti to izdarīšu – atnākšu kādu dienu un pavadīšu to tur, jo tas prasa laiku intelektuāli apgūt šos krājumus, kas ir ārkārtīgi liela bauda un intelektuāls bagātinājums.

II

Mūsu bibliotēkas sākotne ir tikpat dažāda un visaptveroša kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozīme mūsdienās, aptverot visu Latvijas teritoriju, iekļaujot likteņstāstus, aptverot privātās un sabiedriskās bibliotēkas, vēstures entuziastu atrastos un sargātos dārgumus.

Šodien mēs šeit redzam, kā saskaras vēsture un tagadne. 14 vēsturisko izstāžu šodien un vēl pusgadu apskatīs bērni un jaunieši, tie cilvēki, kuri veidos mūsu nākotni. Mēs varam pateikties cilvēkiem pirms mums, kuri ir veidojuši šīs kolekcijas, tiem, kuri tās ir sargājuši cauri gadu desmitiem un pat gadu simtiem, un tiem, kuri nodrošina tām piekļuvi šodien. Tikai tā mēs varam nodrošināt zināšanu, mūsu pieredzes un kulturālās atmiņas pārmantojamību, iegūt vēsturisko dziļumu, kas ir arī mūsu nācijas vēsturiskais dziļums, jo bez tā mūsu nācija nevarētu pastāvēt arī šodien. Iepazīstot savu pagātni, mēs varam ne tikai prognozēt savu nākotni, bet arī veidot to tā, lai mēs visi dzīvotu labklājīgā, tiesiskā un plaukstošā Latvijā.

III

Mūsu valsts balstās mūsu nācijā, savukārt mūsu nācija balstās mūsu kultūrā un valodā. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir mūsu kultūras simbols. Tā padara redzamu mūsu kultūras dziļumu, mūsu kultūras bagātību un padara katram iespējamu ar to iepazīties. Paldies Latvijas Nacionālajai bibliotēkai par to, ko tā simt gadu ir darījusi mūsu nācijas labā un mūsu valsts labā.

Priecīgus svētkus!

