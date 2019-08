Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Sztokholmie

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Sztokholmie » W 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Szwecją, cieszę się, że nasze stosunki bilateralne są takie dobre – mówił premier. Jak podkreślił, Jesteśmy dla siebie coraz ważniejszymi partnerami handlowymi i mamy podobne stanowisko w kwestii brexitu. Podczas rozmów szef rządu przedstawił polskie osiągnięcia w zakresie uszczelnienia VAT, co jak dodał mogłoby pomóc rozwiązać problemy wieloletnich ram finansowych. Rozmowy dotyczyły również zdynamizowania wzrostu gospodarczego w przyszłych latach. Bardzo liczymy na współpracę z państwem, liczymy na to, że będziecie tworzyć nowe więzy gospodarcze i kulturalne – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z Polakami mieszkającymi w Szwecji. Ponadto podczas wizyty szef rządu spotkał się z przedstawicielami szwedzkiego biznesu oraz złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim.

Source: President of Poland in Polish