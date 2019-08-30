Анастасия Бондаренко вручила ведомственные награды Минэнерго России сотрудникам ПАО «Лукойл»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 августа. – В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко приняла участие в торжественной церемонии награждения государственными, ведомственными и корпоративными наградами сотрудников ПАО «Лукойл».

В своей приветственной речи Анастасия Бондаренко отметила, что российская нефтяная отрасль сегодня является флагманом экономики страны, а успехи, которые достигла компания «Лукойл» были бы невозможны без её сотрудников. «Приятно осознавать, что в компании понимают и ценят то, что именно работники являются настоящей и главной ценностью для «Лукойла».

Статс-секретарь отдельно отметила успешную социальную политику, проводимую компанией «Лукойл»: в частности активную работу с молодежью, кадрами, высокий уровень взаимодействия с отраслевыми вузами, а также положительные практики социального партнёрства.

В заключение мероприятия Анастасия Бондаренко еще раз поблагодарила присутствующих вас за работу и поздравила с наступающим профессиональным праздником, пожелав успехов в нелегком труде.

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