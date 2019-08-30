Андрей Черезов: «Ситуация с электроснабжением в Иркутской области стабильная, отключенных потребителей нет»

Source: Russia Ministry of Energy

Тулун (Иркутская область), 30 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в заседании по вопросу рассмотрения обстановки, сложившейся в результате прохождения дождевого паводка в Иркутской области под Председательством Виталия Мутко.

В ходе своего выступления Андрей Черезов отметил, что в настоящее время ситуация с электроснабжением в регионе стабильная. Идет отработка индивидуальных заявок потребителей для временного подключения домовладений в зоне затопления, организована работа по оповещению населения через средства массовой информации.

«Завершаются работы по восстановлению нормальной схемы электроснабжения потребителей, временно подключенных к другим центрам питания. К 15-му сентября в г. Тулун планируется закончить работы по переключению оставшейся ЛЭП от ПС 35 кВ «Центральная», а к 30-му сентября ожидается завершение строительства двух новых линий 6 кВ для переключения потребителей на ПС 110 кВ Азейская, временно запитанных от ПС «Водозабор», – сказал заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, на особом контроле Минэнерго России находится ход работ по подключению площадок под новое строительство и подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«По результатам проведенных послеаварийных обходов и осмотров оборудования сетевыми компаниями скорректированы планы подготовкик ОЗП. Одним из самых болезненных вопросов остается урегулирование ситуации с финансово-экономическим состоянием «Облкоммунэнерго». Компании требуется почти 768 млн руб. для приведения 324 объектов электросетевого хозяйства в нормативное состояние. Таким образом, на сегодняшний день риски несвоевременной подготовки «Облкоммунэнерго» к ОЗП остаются», – подчеркнул заместитель Министра.

Андрей Черезов напомнил, что «Облкоммунэнерго» лишь на 38% выполнила план мероприятий по подготовке к работе в предстоящий отопительный сезон, укомплектованность аварийного запаса составляет 20 % от требуемого объема, темпы его восполнения недостаточны по причине отсутствия финансирования. Так, например, резерв силовых трансформаторов напряжением 110 кВ при норме 1 шт. по факту составляет 0 шт., резерв силовых трансформаторов напряжением 35 кВ при норме 4 шт. по факту составляет 2 шт. Физический износ объектов электросетевого хозяйства напряжением 0,4-10 кВ составляет более 91 %. Ранее в Тулуне было проведено заседание Федерального штаба, на котором по всем проблемным вопросам приняты решения и выданы необходимые поручения.

«С учетом приближения к отопительному сезону, провести совещание по вопросу выявления бесхозяйных электросетевых объектов, функционирующих на территории Иркутской области, переоформлению прав собственности на них и передачи территориальным сетевым организациям, к электрическим сетям которых технологически присоединены указанные объекты, с целью обеспечению их эксплуатации и обслуживания. Обеспечить контроль восполнения материальных ресурсов аварийного запаса всех уровней», завершил доклад заместитель Министра.

28.06.2019

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