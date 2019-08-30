В Калмыкии по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело за нарушение трудового законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ики-Бурульского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременности оплаты труда.

Установлено, что 3 охранникам в ООО ОП «Беркут Плюс» на протяжении 6 месяцев вознаграждение за труд выплачивалось ниже установленного федеральным законом минимального размера.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ (выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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