В Москве прокуратура защитила права несовершеннолетнего

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Дорогомиловская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения прав несовершеннолетних.

Установлено, что решением начальника отдела управления Федеральной миграционной службы ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы на основании заявления матери несовершеннолетнему выдан заграничный паспорт. Однако в представленных документах женщина не сообщила о наличии судебного решения об ограничении ее в родительских правах.

Ранее выданный действующий заграничный паспорт находился у отца ребенка – единственного законного представителя несовершеннолетнего.

В защиту прав ребенка межрайонный прокурор обратился в Дорогомиловский суд г. Москвы с исковым заявлением о признании недействительным заграничного паспорта несовершеннолетнего.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI