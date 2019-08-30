«Газпром» и Санкт-Петербург развивают сотрудничество

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 августа 2019, 17:20

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о перспективах развития газоснабжения и газификации Санкт-Петербурга. «Газпром» завершил разработку проектной документации для строительства газопроводов от газораспределительной станции (ГРС) «Шоссейная-2» к ГРС «Южная ТЭЦ» и от второй Восточной магистрали до промышленной зоны «Шушары». Они повысят надежность поставок газа потребителям южных районов города. К строительно-монтажным работам планируется приступить после утверждения Правительством Санкт-Петербурга градостроительной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Отдельное внимание стороны уделили подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону. Отмечено, что работы ведутся в соответствии с намеченными планами.

На встрече рассмотрен ход расширения рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге. В настоящее время в городе действуют шесть газозаправочных объектов. До конца 2019 года планируется завершить строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на ул. Фучика. Кроме того, на Придорожной аллее планируется открыть площадку для размещения передвижного автогазозаправщика. Основными потребителями здесь будут автобусы, работающие на пригородных маршрутах в направлении г. Приозерска и г. Соснового Бора.

В настоящее время завершено проектирование АГНКС на ул. Финляндской (г. Колпино). Ведется разработка проектной документации для станций на улицах Ворошилова, Караваевской, Народной, Ново-Никитской, а также на пересечении Загородной улицы и Саперного переулка (г. Колпино).

«Газпром» продолжает принимать активное участие в благоустройстве Санкт-Петербурга. Реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. Они, в частности, включают замену тротуаров на улицах и площадях в исторической части города, реконструкцию декоративной подсветки архитектурных ансамблей, садов и скверов.

Большое внимание уделяется формированию современной инфраструктуры для занятий профессиональным и массовым спортом. В рамках программы «Газпром — детям» в городе построено 30 спортивных объектов, в том числе 18 физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще пять объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Алексей Миллер и Александр Беглов также провели рабочую встречу членов Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между компанией и городом. В ходе мероприятия члены совета обсудили основные итоги и перспективы взаимодействия в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга. Сотрудничество, в частности, направлено на реализацию проектов в сфере теплоэнергетики, развития сетей газоснабжения и рынка газомоторного топлива.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Санкт-Петербурга действует Соглашение о сотрудничестве. В развитие Соглашения заключаются договоры о сотрудничестве. Между сторонами также подписаны Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива и Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Санкт-Петербурга в интересах компании.

Санкт-Петербург входит в перечень приоритетных для компании регионов для развития рынка газомоторного топлива.

Управление информации ПАО «Газпром»

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