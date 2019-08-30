Информация о реорганизации АО «ВОКБАНК» в форме присоединения к ПАО «МИнБанк» (30.08.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация о реорганизации АО «ВОКБАНК» в форме присоединения к ПАО «МИнБанк»

Банк России принял решение о реорганизации Акционерного общества «Волго-Окский коммерческий банк» (рег. № 312, далее — АО «ВОКБАНК») в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу «Московский Индустриальный банк» (рег. № 912, далее — ПАО «МИнБанк»).

В планы участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО «ВОКБАНК» и ПАО «МИнБанк» внесены изменения, предусматривающие их реорганизацию.

Ранее рассматривалась возможность реализации акций АО «ВОКБАНК» заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило.

30 августа 2019 года

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