И. Умаханов: Парламентарии России и Словакии играют важную роль в развитии двустороннего взаимодействия

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Словацкого национального восстания.

По приглашению Председателя Национального совета Словацкой Республики Андрея Данко делегация Совета Федерации во главе с заместителем Председателя верхней палаты российского парламента Ильясом Умахановым УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан посетила Словакию с рабочим визитом.

Делегация Совета Федерации приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Словацкого национального восстания

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Делегация Совета Федерации приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Словацкого национального восстания

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Ильяс Умаханов

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Делегация Совета Федерации приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Словацкого национального восстания

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Делегация Совета Федерации приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Словацкого национального восстания

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В Братиславе состоялась встреча с Председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных парламентских площадках, отмечен большой потенциал межпарламентских связей в продвижении российско-словацких отношений, подчеркнута важная роль, которую играют группы сотрудничества Совета Федерации и Национального совета в развитии двустороннего межпарламентского взаимодействия.

В рамках визита российские сенаторы встретились с членами группы дружбы с Россией в Национальном совете Словакии, ее руководителем, председателем Комитета Национального совета по образованию, делам молодежи, науке и спорту Любомиром Петраком и Государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукашем Паризеком.

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Годовщина Словацкого национального восстания – это возможность отдать долг памяти погибшим воинам, а также выразить благодарность ветеранам войны и всем участникам движения Сопротивления за их мужество и героизм

В ходе выступления на торжественной церемонии Ильяс Умаханов подчеркнул, что годовщина Словацкого национального восстания – это возможность отдать долг памяти погибшим воинам, а также выразить благодарность ветеранам войны и всем участникам движения Сопротивления за их мужество и героизм. «В эти дни мы вспоминаем о нашем военном братстве, совместных действиях Красной Армии, 1-го Чехословацкого армейского корпуса, бойцов румынской армии и, конечно, словацких партизан в освобождении Словакии», — заявил вице-спикер Совета Федерации.

Ильяс Умаханов призвал не допустить попыток фальсифицировать историю Великой Победы. «В этой связи Совет Федерации выступил с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным Мемориалом», — напомнил сенатор.

В составе делегации — руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным советом Словакии, председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области и член группы по сотрудничеству, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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