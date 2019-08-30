И. Фомин: Результаты применения закона об отдыхе за счёт работодателя можно будет оценить уже в этом году

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшем в Москве заседании экспертов на тему «Культура здоровьесбережения».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области принял участие в заседании экспертов на тему «Культура здоровьесбережения». Мероприятие состоялось в Москве.

Участники заседания обсудили тему менеджмента здоровья — системы мероприятий, направленных на поддержание здоровья, а также вопросы развития оздоровительного туризма и его влияния на повышение производительности труда.

Игорь Фомин рассказал о законе об отдыхе за счёт работодателя, который вступил в силу 1 января 2019 г. Он отметил, что документ вводит существенные налоговые льготы для компаний, оплачивающих турпоездки по России своим работникам.

Документ вводит существенные налоговые льготы для компаний, оплачивающих турпоездки по России своим работникам

«В соответствии с законом, работодатели получили право списывать расходы на оплату отдыха работников и членов их семей на себестоимость. За счет фонда оплаты труда предприятия могут оплачивать транспорт, гостиницу, санаторно-курортное лечение и экскурсии. Максимальная сумма за путевку, которую можно отнести на себестоимость, при этом составляет 50 тысяч рублей в год в расчёте на человека», — сказал сенатор.

По словам парламентария, в результате работодатели получили значительную экономическую выгоду. «Так, общая экономия по налогам при оплате расходов на путевку санаторно-курортного лечения работнику составит 12 процентов».

Игорь Фомин подчеркнул, что уже в этом году можно будет оценить результаты применения этого закона, главная задача которого — стимулирование внутреннего туризма.

В мероприятии также приняла участие руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

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