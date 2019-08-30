К. Косачев: Ввод в эксплуатацию спорткомплекса в Приволжском будет иметь особое значение для жителей Республики Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в Республике Марий Эл сенатор принял участие в работе совещания по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Приволжский и состояния газификации в регионе.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл в рамках поездки в регион принял участие в работе совещания по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе.

Совещание по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе в регионе

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Константин Косачев принял участие в работе совещания по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе

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Константин Косачев

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Константин Косачев принял участие в работе совещания по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе

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Совещание по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе в регионе

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Совещание по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионев регионе

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Константин Косачев принял участие в работе совещания по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе

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Константин Косачев принял участие в работе совещания по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе

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Совещание по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе в регионе

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Совещание по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе в регионе

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Подписание соглашения об оказании финансовой поддержки Республике компанией «Газпром» в регионе

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Подписание соглашения об оказании финансовой поддержки Республике компанией «Газпром»

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Подписание соглашения об оказании финансовой поддержки Республике компанией «Газпром» в регионе

13 из 15

Подписание соглашения об оказании финансовой поддержки Республике компанией «Газпром» в регионе

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Совещание по вопросам завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Приволжский Волжского района Республики Марий Эл и состояния газификации в регионе в регионе

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Провел заседание глава Республики Марий Эл, председатель Правительства региона Александр Евстифеев. ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл

Как рассказал Константин Косачев, в ходе рабочего совещания был рассмотрен вопрос завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Приволжский в связи с принятием положительного решения об оказании финансовой поддержки Республике со стороны компании «Газпром». В частности, по его поручению в совещании участвовали представители ПАО «Газпром».

Константин Косачев сообщил, что по итогам переговоров с Председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером было принято решение о выделении Республике Марий Эл более 145 млн рублей на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса пос. Приволжский . Сенатор уточнил, что посёлок расположен на трассе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Посёлки Помары (2000 чел) и Приволжский (4000 чел) находятся в Республике Марий Эл, пояснил сенатор. «Это первый в истории трансконтинентальный газопровод и до сих пор крупнейший проект Россия-Запад, добавил он.

Сенатор напомнил, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Приволжский было начато еще в ноябре 2012 г. и приостановлено с февраля 2016 г. по причине отсутствия финансирования. Для завершения строительства необходимы 145,57 млн рублей. Строительная готовность объекта составляет 58 проц.

По словам сенатора, он искренне рад, что лично принял активное участие в положительном решении вопроса о выделении средств на завершение строительства такого важного для жителей поселка социально значимого объекта.

Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Приволжском будет иметь особое значение не только не только для жителей поселка, но и юго-восточной части Марий Эл, подчеркнул Константин Косачев.

В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти Республики Марий Эл, главы администраций муниципальных образований региона, руководители предприятий, организаций.

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