ООО «Газпром трансгаз Самара» ввело в эксплуатацию ГРС в Ульяновской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 августа 2019, 15:15

29 августа в Ульяновской области состоялось торжественное открытие после реконструкции газораспределительной станции № 52 Крестово-Городище (ГРС-52 Крестово-Городище).

Целью реконструкции было увеличение пропускной способности станции для снабжения газом жителей сел Чердаклинского и Старомайнского районов, а также новых потребителей — резидентов промышленной зоны «Заволжье» и Портовой особой экономической зоны.

На торжественной церемонии генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин отметил: «В 2010 году здесь началась большая работа, состоявшая из нескольких этапов. В результате теперь каждый резидент, который зайдет в экономическую зону, будет гарантированно обеспечен газом».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в свою очередь поблагодарил «Газпром» и поздравил всех участников торжественного мероприятия с наступающим профессиональным праздником, а также вручил награды наиболее заслуженным работникам предприятий нефтяной и газовой промышленности.

ГРС-52 Крестово-Городище была построена в 1977 году, изначально имела один выходной газопровод и пропускную способность 30 тысяч кубометров газа в час. Пропускная способность обновленной станции увеличена в 4 раза. ГРС-52 Крестово-Городище будет подавать до 25 тысяч кубометров газа в час бытовым потребителям и до 100 тысяч кубометров в час — новым промышленным потребителям в экономических зонах.

Все работы по реконструкции были выполнены с использованием отечественных материалов и оборудования.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Самара» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее транспортировку газа по территории семи регионов России: Самарской, Ульяновской, частично Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей, республик Мордовия и Татарстан.

Компания эксплуатирует около 4,5 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — около 80 млрд куб. м.

В составе компании 18 филиалов, 17 компрессорных цехов, 145 газораспределительных объектов, 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Компанией получен сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям ISO 14001:2004. Коллектив насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Самаре.

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