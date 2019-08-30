По итогам выездных приемов, проведенных заместителем Генерального прокурора РФ Юрием Гулягиным в территориях Уральского федерального округа, приняты результативные меры реагирования

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В первом полугодии 2019 г. заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Гулягиным проведено 10 выездных личных приемов граждан в территориях Уральского федерального округа, в том числе 3 – в Свердловской области, по 2 – в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по одному – в Челябинской, Курганской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Прием осуществлялся с участием ответственных должностных лиц органов власти соответствующих субъектов Российской Федерации, а также контрольно-надзорных и правоохранительных структур, что позволило оперативно определять согласованные меры, направленные на устранение нарушений закона и восстановление прав граждан.

В ходе этих приемов Юрием Гулягиным в общей сложности принято 136 граждан, основная часть обращений которых была связана с социально значимыми проблемами. По ряду жалоб решения приняты уполномоченными должностными лицами непосредственно на месте, с обозначением конкретных сроков исполнения необходимых мероприятий.

По итогам организованных проверок доводов, изложенных в жалобах заявителей, внесено 66 представлений, предъявлено 20 исков и заявлений, принесено 2 протеста, объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения закона, возбуждено 1 уголовное дело. По итогам рассмотрения внесенных актов реагирования 43 должностных лица привлечены к дисциплинарной, 28 – к административной ответственности.

В результате надзорных мероприятий к настоящему времени признаны обоснованными и удовлетворены 118 обращений, по большинству рассмотренных ситуаций выявленные нарушения уже устранены.

Так, в Свердловской области после обращения на личный прием жительницы г. Нижней Туры ей списана необоснованно выставленная сумма задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, произведен ремонт кровли, крыльца и иных элементов многоквартирного дома.

По итогам проверки жалобы жительницы Челябинска устранены нарушения требований пожарной безопасности в жилом здании – заменена электропроводка, освобождены лестничные пролеты, приведена в соответствие с предъявляемыми требованиями дверь эвакуационного выхода.

После рассмотрения обращения работницы одного из строительных предприятий в Тюменской области полностью погашена имевшаяся перед ней задолженность по заработной плате.

По жалобе жителя дома по ул. Володарского г. Кургана осуществлена замена аварийных участков горячего водоснабжения, произведены дератизация и дезинфекция в местах общего пользования.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в связи с обращением жителя окружной столицы на отказ в присвоении звания «Ветеран труда» прокуратура в судебном порядке доказала правомерность требований заявителя, соответствующее звание ему присвоено.

В Ямало-Ненецком автономном округе после вмешательства надзорного ведомства, предпринятого после обращения на прием жительницы г. Лабытнанги, ее работодатель признал правоотношения с заявительницей трудовыми, внес запись в трудовую книжку, выплатил компенсацию за отпуск и пени за просрочку окончательного расчета при увольнении.

Практика проведения в территориях Уральского федерального округа выездных личных приемов граждан курирующим заместителем Генерального прокурора Российской Федерации будет продолжена.

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