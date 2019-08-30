По итогам рассмотрения представления заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина привлечены к ответственности должностные лица департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе провело проверку исполнения департаментом лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу требований законодательства в лесной сфере.

Установлено, что его должностными лицами должным образом не велась работа по подготовке исковых заявлений в защиту имущественных прав государства на основании материалов, вынесенных на рассмотрение межведомственных рабочих групп.

Наряду с этим, ими зачастую в необходимых случаях не принимались меры по выявлению и устранению нарушений требований законодательства в сфере лесных отношений.

Помимо этого, работниками департамента не во всех случаях обеспечивалось объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц.

В связи с этим заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин внес исполняющему обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу представление, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона и решить вопрос о наказании виновных должностных лиц.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. Руководством контрольно-надзорного органа приняты меры по устранению нарушений, а также способствующих им причин и условий. Четверо виновных должностных лиц – в том числе три начальника отделов и старший государственный инспектор, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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