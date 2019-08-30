Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1530.08.2019 15:53

Продолжаются экзаменационные тренировки у экипажей «Союз МС-15»

В Центре подготовки космонавтов проходит второй день экзаменационных комплексных тренировок у экипажей МКС-61/62/ЭП-19. Космонавты и астронавты должны продемонстрировать свои умения и навыки, полученные в процессе многолетнего курса теоретической и практической подготовки к полёту.

Основной экипаж МКС-61/62/ЭП-19 в составе космонавта Олега Скрипочки, астронавта Джессики Меир и участника космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури сегодня, 30 августа 2019 года, работает на тренажёре пилотируемого корабля «Союз». А дублёры — Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди — на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. Вчера, 29 августа, оба экипажа успешно справились с задачами первого экзаменационного дня.

Первым к тренировке приступил основной экипаж. По традиции, перед началом экзамена космонавт и астронавты ответили на вопросы журналистов. Первый вопрос касался тренировок на тренажёре российского сегмента МКС. Командир экипажа корабля «Союз МС-15» Олег Скрипочка сказал, что у экзаменационной комиссии не было замечаний, и его экипаж получил оценку «отлично»: «Взаимоконтроль, взаимопомощь, подтвердили все свои навыки. Всё было здорово!». Хаззаа Аль Мансури признался, что совсем не волновался вчера. В ЦПК все к нему относятся радушно, инструкторы и преподаватели хорошо его подготовили.

Прежде чем занять места в креслах внутри тренажёра корабля «Союз», командир экипажа отметил: «На корабле больше динамики, на станции больше времени для принятия решения. Но оба экзамена для нас одинаково важны».

Российские и иностранные журналисты пожелали основному экипажу такого же отличного завершения второго дня экзаменационных комплексных тренировок, как вчера, и перешли в зал тренажёров российского сегмента станции, где уже начался «космический экзамен» у дублёров. Сегодня вечером, по окончании тренировок обоих экипажей, будет проведён разбор, на котором комиссия подведёт итоги второго экзаменационного дня.

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