Состояние орбитальной группировки ГЛОНАСС

Source: Russia Federal Space

Космические аппараты системы «ГЛОНАСС» выводятся из оперативного использования планово и внепланово. Их вывод осуществляется при смене комплектности бортовой аппаратуры, при длительном нахождении на теневых участках (сдвоенный теневой участок от Земли и от Луны).

Перерыв в работе космического аппарата «Глонасс-М» № 745 является запланированным и был связан именно с прохождением теневых участков Земли и Луны. Спутник был выключен 30 августа 2019 года в период с 13:28 до 15:03 мск.

В настоящее время космический аппарат функционирует по целевому назначению. С двумя другими аппаратами (№ 717 и № 742) работы по техническому обслуживанию продолжаются.

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