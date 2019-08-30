Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главкосмос#ExoMars-2020#Главное30.08.2019 17:43

Стыковка перелетного и десантного модулей аппарата ExoMars-2020

В Thales Alenia Space Italia (Италия) 29 августа 2019 года российские и европейские специалисты завершили работы по механической стыковке перелетного и десантного модулей космического аппарата ExoMars-2020.

В ближайшие дни предстоит завершить электрическую интеграцию перелетного и десантного модулей, юстировку точных приборов, установить технологический аэродинамический экран и подготовить изделие к отправке в г. Канны для проведения очередного этапа наземной экспериментальной отработки — электрических испытаний систем космического аппарата в вакуумной камере.

Миссия ExoMars-2020 — второй этап крупнейшего международного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

НПО Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля с посадочной платформой. Старт миссии запланирован на июль 2020 года.

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