С БДИПЧ ОБСЕ – об ИК, Ермошиной и назначаемых депутатах

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

30 августа лидеры ОГП встретились с международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ, приехавшими с предварительным визитом в рамках миссии наблюдения за проведением выборов.

Содержательный разговор продлился более часа. Он касался основных вопросов проведения предстоящей кампании. В первую очередь, беларусские участники встречи старались донести до гостей, что выборов как таковых в Беларуси нет: ни одна из кампаний, проведенных под руководством нынешнего председателя ЦИК Л. Ермошиной, не была признана БДИПЧ ОБСЕ честной и свободной, а ее результаты – легитимными. Учитывая, что с предыдущей кампании ничего не изменилось: ни одна из 32 рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ не выполнена, а у руля как страны, так и Центральной избирательной комиссии находятся все те же люди, говорить о каких-то надеждах на улучшения нет оснований.

Лидеры Объединенной гражданской партии остановились на нескольких основных темах:Демократическая общественность Беларуси разработала законопроект с необходимыми для проведения честных выборов изменениями в избирательное законодательство. В нем было решено сконцентрироваться на тех рекомендациях БДИПЧ ОБСЕ, которые ведут к реальным качественным изменениям избирательного законодательства и, как следствие, к возвращению избирателям права выбора.

Это следующие предложения:1. Формирование избирательных комиссий. Все участники избирательной кампании должны иметь право на включение их представителей во все избирательные комиссии.2. Досрочное голосование. Оно должно быть ограничено, каждый, кто хочет проголосовать досрочно, должен документально подтвердить невозможность прийти на участок в основной день голосования.3. Прозрачный, открытый, доступный подсчет голосов. Бюллетени должен считать один человек, показывая их содержимое всем наблюдателям и представителям СМИ, чтобы ни у кого не было сомнений, за кого отдан каждый голос.

Этот законопроект подготовлен и согласован со всеми демократическими партиями и движениями еще в начале 2017 года, однако он так и не был принят к рассмотрению Палатой представителей, несмотря на то, что был разослан всем “депутатам” ПП НС по e-mail, плюс к тому многим депутатам его передали активисты оппозиции лично, используя депутатские приемы в регионах. Назначенная от оппозиции “депутатка” внесла законопроект в одну из парламентских комиссий только в мае 2019 года, через 2 года после его разработки и согласования – с таким прицелом, видимо, чтобы его опять не успели не только принять, но и рассмотреть, но при этом можно было сделать вид – для международных наблюдателей – что процесс якобы идет. Кроме того, она внесла законопроект в усеченном виде, обрезав 2 важнейших пункта – один, касающийся ограничения досрочного голосования (она изъяла из законопроекта пункт, что для досрочного голосования избиратель должен представить документ о невозможности проголосовать в основной день голосования), а второй из обрезанных пунктов – о разрешении фото- и видео-фиксации на участке (она внесла ограничение “в соответствии с существующим законодательством”, чем свела весь этот пункт на нет, поскольку в нынешнем законодательстве о выборах разрешения на фото- и видео-фиксацию нет вообще).Сравнительную таблицу законопроекта, предложенного оппозицией, и того, что внесла “депутатка”, можно посмотреть вот здесь:

Лидеры ОГП поделились с представителями миссии международных наблюдателей результатами своего уникального опыта работы с мандатом назначенного депутата. Этот опыт позволяет утверждать, что признание международными организациями в качестве успеха выборов назначение депутатом Палаты представителей кого-то из оппозиции – это ошибка и консервация ситуации, при которой у избирателя все так же нет права выбора. Назначенная “депутатка” не сумела выполнить то единственное задание, с которым партия направляла ее в парламент и о выполнении которого существовала договоренность: она должна была на заседаниях Палаты представителей ставить вопрос о проведении честных выборов, требовать принятия закона об изменениях в избирательное законодательство и лоббировать его. Тема честных выборов должна была звучать с парламентской трибуны. Но – как показал опыт – назначенная “депутатка” не сумела этого сделать.

Беларусские политики рассказали гостям, для чего они будут участвовать в этой кампании без правил:1. Поднимать важные для людей и страны темы — хотя бы во время 5-минутного выступления на ТВ, со страниц газет и на уличных пикетах, которые во период кампании разрешены, в отличие от остального времени тотальных запретов и репрессий.2. Показать, что есть такие партии, которые выступают за реальную власть народа. Эта власть осуществляется через честные выборы и представительство всех граждан реально избранными депутатами в настоящем народном парламенте.3. Рассказать о программах реформ, которые изменят ситуацию в стране и в жизни каждого гражданина. Они есть. И есть партии, которые готовы их осуществить.4. Привлекать в партии новых членов и сторонников.5. Фиксировать все нарушения, ловить фальсификаторов – чтобы не допустить легитимации таких «выборов» на международном уровне. Вынудить власти ошибаться при своих фальсификациях – чтобы наблюдатели и максимальное число граждан своими глазами видели, как это происходит.6. Тренировать своих кандидатов и команды, чтобы в нужный момент они были готовы побеждать на реальных выборах.

Коротко остановились на том, что в 12 из 110 округов совместными силами оппозиции, объединенной в кампанию “Право выбора”, будет организовано тотальное наблюдение. На этих участках наблюдатели от оппозиции будут фиксировать все нарушения и фальсификации, что станет достаточно репрезентативной фактурой, поскольку охватывает более 10% участков.

Упомянули о нелегитимности досрочного назначения парламентских выборов, передали соответствующее заявление.Обменялись контактами и договорились о дальнейшей совместной работе – по изменению существующей ситуации, когда более 7 млн беларусов лишены права выбора, что является абсолютно неприемлемым.

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