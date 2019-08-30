Телескоп ART-XC продолжает наблюдения центра Галактики

Source: Russia Federal Space

Российский телескоп ART-XC, установленный на космической обсерватории «Спектр-РГ», продолжает наблюдать центр галактики Млечный Путь. Полученные им новые изображения свидетельствуют, что все семь детекторов телескопа работают без сбоев и в штатном режиме.

Рис. 1

В левой части рис.1 показано суммарное изображение в диапазоне 5-16 кэВ, накопленное за 1 час 20 минут экспозиции. Здесь отчётливо виден комплекс молекулярных облаков центра Млечного Пути, расположенный в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры — источника Стрелец A*. Справа для сравнения приведена мозаика, выполненная из изображений рентгеновского телескопа NuSTAR за 40 часов наблюдений.

Несмотря на малую экспозицию (менее 2 часов), здесть хорошо можно различить все известные объекты центральной части Галактики: например, комплекс молекулярных облаков, звездное скопление Арки, некоторые рентгеновские источники из обзоров NuSTAR и др.

Рис. 2

Изображение с российского телескопа ART-XC получено суммированием снимков всех семи его детекторов. На рис.2 показаны семь исходных изображений, свидетельствующих о том, что все детекторы работают хорошо.

Рис. 3

Слева на рис. 3 — область рядом с центром Галактики, справа — область с источником Стрелец A*. Мощный источник в центре правого изображения — суперпозиция излучения диффузного источника (молекулярного облака) и сверхмассивной чёрной дыры. «Рябь» в правом углу — засветка детектора фотонами, идущими от яркого рентгеновского барстера A7142-294, расположенного за пределами поля зрения телескопа.

Напомним, запуск обсерватории «Спектр-РГ» состоялся 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. В настоящее время космический аппарат продолжает перелёт в точку Лагранжа L2 Системы «Земля — Солнце». Выход на рабочую орбиту вокруг точки L2 запланирован на конец октября 2019 года.

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