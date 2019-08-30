Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1530.08.2019 19:54

У экипажей МКС-61/62/ЭП-19 завершилась экзаменационная сессия

Сегодня вечером, 30 августа 2019 года, в ЦПК завершились экзаменационные комплексные тренировки (ЭКТ) основного и дублирующего экипажей МКС-61/62/ЭП-19.

Основной экипаж в составе космонавта Олега Скрипочки, астронавта Джессики Меир и участника космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури весь день сдавал экзамен на тренажёре корабля «Союз». Во время экзамена инструкторы ЦПК смоделировали для экипажа целый ряд нештатных ситуаций, которые необходимо было обнаружить и устранить в ходе тренировки.

Например, на этапе выведения произошло ложное срабатывание датчика разгерметизации спускаемого аппарата, а затем возникли проблемы с двигательной установкой. Далее произошёл отказ двух комплектов «Курс» и экипаж выполнял сближение и стыковку вручную. После расстыковки, помимо того, что сохранялся отказ редуктора, произошла авария ЦВМ (цифровой вычислительной машины). Вчера дублёры — Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди — на тренажёре корабля «Союз» успешно парировали такие нештатные ситуации, как отказ связи с Землёй, увеличение содержания углекислого газа в аппарате и негерметичность двигательной установки.

Сегодня дублирующий экипаж МКС-61/62/ЭП-19 успешно справился с несколькими нештатными ситуациями на тренажёре российского сегмента МКС. А именно, произошёл отказ передатчика связи и сбой в работе системы кислородообеспечения «Электрон». Также произошло отключение питания аварийной системы пожарообнаружения. Надо сказать, что эту нештатную ситуацию дублёры решили неспроста — ведь в конце их ожидало возгорание. Экипаж устранил пожар, очистил атмосферу и привёл систему в штатную конфигурацию. Вчера их коллегам из основного экипажа повезло меньше — на их долю выпал неликвидируемый пожар. Но и с этой аварийной ситуацией Олег Скрипочка, Джессика Меир и Хаззаа Аль Мансури прекрасно справились, закрыв все люки и изолировав очаг пожара.

По окончании ЭКТ были проведены разборы тренировок, на которых члены экзаменационной комиссии высоко оценили работу экипажей МКС-61/62/ЭП-19, отметив профессионализм, прочные теоретические знания и практические навыки всех экзаменуемых.

5 сентября в ЦПК состоится заседание Межведомственной комиссии (МВК), которая оценит результаты ЭКТ и примет решение о дальнейшем ходе подготовки экипажей к выполнению космического полёта. После МВК состоится предполётная пресс-конференция с участием основного и дублирующего экипажей МКС-61/62/ЭП-19. Вылет на Байконур запланирован на 10 сентября.

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