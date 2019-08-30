3 сентября Владимир Путин посетит Монголию

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе переговоров предполагается обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольского взаимодействия, а также ряд актуальных региональных проблем.

Имеется в виду подписать солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией.

Предусмотрены отдельные беседы Президента России с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и Премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

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