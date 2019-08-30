4–6 сентября Президент примет участие в пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Source: President of Russia – Kremlin

В числе приглашенных на Форум – главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний, ведущие политики и эксперты.

Форум будет проходить под девизом «Дальний Восток – горизонты развития», запланировано обсуждение четырех ключевых тем: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» и «Новые решения для повышения качества жизни».

Состоится широкий обмен мнениями по вопросам региональной торговли и инвестиций, энергетики и инноваций, образования и здравоохранения. Программой ВЭФ предусматривается проведение Международной конференции АТЭС Краткая справка Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) , межстрановых бизнес-диалогов «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН Краткая справка Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) » и «Россия – Европа», а также ряда других мероприятий.

4 сентября Владимир Путин проведет переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди Моди НарендраПремьер-министр Индии , который будет находиться в России с официальным визитом и примет участие в Восточном экономическом форуме. Будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности и военно-технического сотрудничества. Состоится обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. По итогам переговоров предполагается подписание ряда совместных документов.

В этот же день Президент России проведет заседание президиума Государственного совета Российской Федерации «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года».

5 сентября запланированы двусторонние контакты российского лидера с главами государств и правительств, приглашенными на Форум. Центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина, Президента Монголии Халтмагийн Баттулги Баттулга ХалтмагийнПрезидент Монголии , премьер-министров Индии Нарендры Моди, Малайзии Махатхира Мохамада и Японии Синдзо Абэ Абэ СиндзоПремьер-министр Японии .

6 сентября Владимир Путин проведет встречу с представителями общественности, в ходе которой будут обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока.

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