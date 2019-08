Narada premiera z wojewodami

Source: President of Poland in Polish

We współpracy z państwem – wojewodami, samorządami i ministrem zdrowia, przygotowaliśmy 200 ambulansów, które trafią do szpitali na przełomie września i października – mówił premier odnosząc się do ogólnopolskiego projektu, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas narady z wojewodami w Kancelarii Premiera »

Program ten stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego. Kwota dofinansowania to 400 tys. zł na karetkę. Budżet programu w 2019 r. przeznaczony na ten cel wyniesie prawie 80 mln zł.

Jak zaznaczył stoimy twarzą do obywateli, starając się zapewnić realizację ich potrzeb. Dodał, że konstruktywna i pozytywna współpraca pomiędzy rządem i samorządami buduje wartość dla wszystkich Polaków.

W kwestii Funduszu Dróg Samorządowych premier zaznaczył, że rząd prowadzi działania, które pozwolą na to by wszystkie drogi były dobrze ze sobą połączone i żeby nie było wykluczenia terytorialnego.

Ponadto w związku z awarią w Warszawie kolektorów oczyszczalni ścieków Czajka, szef rządu poinformował na dzisiejszym spotkaniu wojewodów, o tym że powstanie most pontonowy, aby zapobiec dalszemu wylewaniu ścieków surowych do Wisły.

MIL OSI