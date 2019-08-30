Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Союз МС-14#МКС#Skybot F-85030.08.2019 17:47

Skybot F-850 на Международной космической станции

Антропоморфный робот Skybot F-850, причаливший 27 августа 2019 года на пилотируемом корабле «Союз МС-14» к Международной космической станции, был размещен в малом исследовательском модуле «Поиск» (МИМ-2). Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов приступают к работе с роботом в рамках эксперимента «Испытатель».

Цель космического эксперимента — исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения. В настоящее время проводится диагностика оборудования модуля российского сегмента станции.

Антропоморфный робот Skybot F-850 создан компанией НПО «Андроидная техника» при заказе Фонда перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Цель проекта — разработка технологии комбинированного управления робототехнической платформой на основе элементов сенсорики с обратными связями.

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