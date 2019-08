Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Ata Kronvalda balvas pasniegšanas ceremonijā

Augsti godātais Danusēviča kungs! Ļoti cienītā Ķesteres kundze! Dārgie klātesošie! Mēs dzīvojam izaicinājumu pilnā pasaulē. Vēl nekad uz Zemes nav bijis tik daudz cilvēku kā tagad – gandrīz 8 miljardi – un tik daudz globāli risināmu problēmu, ko nepieciešams risināt lokāli. Tam mums nepieciešami aktīvi, zinoši, izglītoti un radoši jaunieši, kuri radīs nākotni ne tikai Latvijai, bet visai pasaulei. Skolotāja loma vairs nav tikai būt par zināšanu vāceli. Šobrīd informācija un zināšanas jauniešiem ir pieejamas visapkārt. Skolotājs ir kā bāka, kas norāda virzienu dzīvē, darbā, attiecībās ar klasesbiedriem, attiecībās ar sabiedrību. Man ir patiess prieks šodien pilī uzņemt pedagogus, kuri ikdienā nav bieži pamanāmi. Šis darbs ir ikdienas darbs, un tas nav publisks, tādēļ ir svarīgi, ka mēs padarām publisku arī to darbu, ko jūs veicat ikdienā, lai mūsu sabiedrība saprot un novērtē pedagoga darba nozīmi ne tikai konkrētajiem jauniešiem, bet visai sabiedrībai, visai Latvijas valstij kopumā. Atbalstot jauniešus, palīdzot skolēniem realizēt sevi un būt par saviem vislabākajiem “es”. Esmu jums personīgi pateicīgs par darbu, ko veicat ikdienā. Es ceru, ka jūsu kolēģi iedvesmosies no labākajiem piemēriem un nākotnē mums būs vēl vairāk skolēnu mīlētu, skolēnu panākumus radošu un iedvesmojošu skolotāju. Latvijai ir nepieciešami skolotāji, kuri spēj saskatīt skolēnu talantus, stiprās puses un rīcībspēju. Jūs esat jauniešu mentori, iedvesmotāji un piemēri, kam līdzināties. Mēs apzināmies, ka dārzniekam pašam nav jābūt labai puķei. Dārzniekam ir jābūt labam dārzniekam. Jūs esat izcili dārznieki, kas ikdienā rada šīs skaistās puķes – asina mūsu spožākos jaunos prātus, audzina nākotnes līderus. Šodien mēs varam izcelt jūsu devumu un pateikties. Mēs cildinām darbu, kas veido augsni jaunatnei. Jūsu darbs ir misija mūsu valstij, misija mūsu nākotnei un mūsu izaugsmei. Es pateicos jums par šo darbu un aicinu arī turpmāk būt tikpat iedvesmojošiem kā līdz šim, bet es aicinu arī sabiedrību novērtēt jūs un attiecīgi rīkoties, lai mūsu pedagogi varētu savu darbu veikt ikdienā tik labi, cik viņi patiešām spēj. Pateicos visas sabiedrības un mūsu valsts vārdā!

Source: President of Latvia in Latvian