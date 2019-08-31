Мировой энергетический конгресс состоится в Санкт-Петербурге 24–27 октября 2022 года

Source: Russia Ministry of Energy

В Москве под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году. В заседании приняли участие советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков, Министр энергетики Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета Александр Новак, исполнительный директор РНК МИРЭС Андрей Логаткин, а также представители министерств и ведомств, ответственных за подготовку мероприятия.

Ключевыми темами обсуждения стали организационные вопросы подготовки к проведению Конгресса, содержательное наполнение деловой программы, взаимодействие Мирового энергетического совета и Российского национального комитета МИРЭС и вопрос подготовки инфраструктуры Санкт-Петербурга к проведению мероприятия.

«По итогам первого заседания Организационного комитета датами проведения Конгресса утверждены 24–27 октября 2022 года, площадкой проведения – КВЦ «Экспофорум». Организатором мероприятия выступит Фонд Росконгресс. Также утвержден план мероприятий по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса и образованы рабочие группы», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса Дмитрий Козак.

«Мы уже начали взаимодействие с Мировым энергетическим советом. В рамках ПМЭФ-2019 было подписано трехстороннее соглашение между МИРЭС, РНК МИРЭС и Фондом Росконгресс об организации Конгресса и заседания Исполнительной Ассамблеи. Конгресс – это мероприятие с большой историей, он проводится каждые три года с 1923 года и от российского Оргкомитета ожидается заблаговременная проработка всех вопросов подготовки», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

Кроме того, в ходе заседания Александр Новак проинформировал Организационный комитет о том, что на предстоящем 24-ом Всемирном энергетическом конгрессе (Абу-Даби, 9–12 сентября 2019 года) состоится передача права проведения Конгресса Российской Федерации. Он также отметил насыщенную деловую программу Конгресса, в которой примут участие представители российских компаний и ведомств.

«В деловой части Конгресса ожидается обмен мнениями между мировыми энергетическими лидерами по комплексным вызовам и возможностям энергетического будущего, роли нефти и газа в меняющемся глобальном энергетическом балансе и глобальному прогнозу в отношении углеводородной экономики. Российские компании примут участие в панельных дискуссиях по вопросам атомной энергии, устойчивой энергетики, а также в области газа и нетрадиционных углеводородов», – сказал Министр энергетики Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета Александр Новак.

Мировой энергетический конгресс собирает более 4000 профессионалов из различных областей энергетики, включая министров и чиновников профильных ведомств, глав частных энергетических компаний, отраслевых экспертов, молодых профессионалов из сферы энергетики, ученых и представителей гражданского общества.

В рамках Конгресса традиционно проходит специализированная выставка, в которой принимают участие энергетические компании, архитектурные, инженерные, строительные фирмы, угледобывающие предприятия, компании по производству технологического оборудования, подрядчики, финансовые институты и инвесторы, консультанты и аналитики, нефтяные, газовые и энергетические компании, профессиональные союзы, отраслевые ассоциации и СМИ.

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