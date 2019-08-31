Приветствие участникам и гостям Первого Дрезденского оперного бала

Source: President of Russia – Kremlin

31 августа в Санкт-Петербурге, впервые за пределами Германии, пройдет крупнейший в Европе Дрезденский оперный бал. Ведущие российские и немецкие артисты выступят на трех площадках: в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств.

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В.Путин: Дамы и господа! Дорогие друзья!

Сердечно приветствую участников и гостей Дрезденского оперного бала, в том числе многочисленных поклонников классической музыки, которые смогут посмотреть трансляцию бала в России, Германии, других странах.

Этот грандиозный музыкальный праздник впервые проходит за пределами Германии. Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам – в Россию, в Санкт-Петербург.

Уже многие годы эти города объединяют крепкие побратимские связи, большой опыт гуманитарного взаимодействия и народной дипломатии. И сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии да и всей Европы.

Наша страна открыта для сотрудничества в самых разных сферах. И культуре, искусству принадлежит особая, вдохновляющая роль в укреплении взаимопонимания между людьми.

Мы с добрым сердцем встречаем звёзд мировой оперной сцены, известных артистов, музыкантов, дирижёров, деятелей культуры, представителей спорта, деловых и политических кругов.

Уверен, что первый Дрезденский бал в Санкт-Петербурге пройдёт с огромным успехом и станет традиционным, полным ярких культурных событий, благотворительных и просветительских начинаний.

Желаю приятных, волнующих, радостных впечатлений. В добрый час!

MIL OSI