Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Космодромы#Плесецк31.08.2019 03:00

Успешный пуск ракеты-носителя «Рокот»

С Государственного испытательного космодрома Плесецк 30 августа 2019 года в 17:00 мск боевыми расчетами Войск воздушно-космической обороны РФ осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Рокот» с космическим аппаратом военного назначения.

Все предстартовые операции и пуск ракеты-носителя прошли в штатном режиме. В расчётное время спутник с помощью разгонного блока «Бриз-КМ» был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Разработчик и изготовитель ракеты-носителя и разгонного блока — «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос»).

Ракета-носитель «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения МБР РС-18 и предназначена для выведения космических аппаратов массой до 2 т на низкие околоземные орбиты.

Состоявшийся пуск стал 30-ым для ракеты «Рокот» с начала её эксплуатации. Первый ее пуск был произведён 16 мая 2000 года с космодрома Плесецк.

MIL OSI