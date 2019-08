Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki z Małżonką w Polsce – program prasowy [PL/ENG]

Uwaga: licencjobiorcy są zobowiązani do umieszczenia w napisach końcowych transmisji informacji, że Telewizja Polska jest jej producentem. Osoba do kontaktu z TVP: Krzysztof Woźniak, e-mail: tel. +48 605 605 771

W dniu 2 września miejsce do stand up position będzie zorganizowane przed Galerią Kordegarda na ul. Krakowskie Przedmieście (naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego). Wejście akredytowanych dziennikarzy na podstawie identyfikatora imiennego. Uwaga: ograniczona liczba miejsc. Instalacja wozów transmisyjnych przy hotelu Europejskim od strony Placu Piłsudskiego.

Centrum Prasowe mieszczące się w hotelu Sofitel Victoria Warszawa przy Placu Piłsudskiego (ul. Królewska 11) w dniu 2 września dla akredytowanych dziennikarzy, którzy nie będą posiadali żadnego POOL, będzie czynne w godz. 8.30 – 16.00. W Centrum Prasowym będzie podgląd audio z wydarzeń w Pałacu Prezydenckim oraz możliwość podłączenia się do kostki dźwiękowej. Wejście akredytowanych przedstawicieli mediów do Centrum Prasowego, z dokumentem potwierdzającym tożsamość, od strony kasyna (na rogu ul. Królewskiej i ul. Mazowieckiej).

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego UWAGA obowiązuje POOL POWITANIE Photo opp. O obecności w POOL POWITANIE wybrane redakcje zostaną poinformowane Dla dziennikarzy posiadających akredytacje bez kart POOL podgląd dostępny w Centrum Prasowym. Wejście mediów z identyfikatorami imiennymi oraz z kartami: POOL POWITANIE przez biuro przepustek w godz. 7.45-8.30 Uwaga: Osoby spóźnione nie będą wpuszczone Dziennikarze którzy będą posiadali tylko identyfikatory imienne (nie będą mieli kart POOL) są zaproszeni do Centrum Prasowego (szczegóły poniżej) Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 6.30-7.00 od strony parkingu przy biurze przepustek.

Source: President of Poland in Polish