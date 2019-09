Premier: Polska stała na straży prawdy, wolności i godności człowieka

Mówi się, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Pierwszą ofiarą była wolność i godność człowieka. Polska stała na straży tamtych wartości – powiedział premier podczas uroczystości. Przypomniał ofiarną walkę Polaków na Westerplatte, Dali świadectwo bohaterstwa narodu polskiego, ale też ich krew, ich ofiara dała nam później nadzieję. Jak podkreślił, Wola polskiej wolności, nigdy nie została złamana. Trzeba pamiętać o tamtych ofiarach, bo z nich zrodziła się dzisiejsza Polska. Odnosząc się do planów budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, zaznaczył, że Odrabiamy zaległości ostatnich 30 lat i wykonujemy pracę, która będzie ważna nie tylko dla nas i dla naszych potomnych. W ramach obchodów 80. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Warszawie premier wziął udział w uroczystościach na Pl. Piłsudskiego. Uczestniczyli w nich m.in.: prezydent RP, prezydent Niemiec, wiceprezydent USA oraz przedstawiciele delegacji zagranicznych. Szef rządu weźmie również udział w oficjalnym obiedzie na Zamku Królewskim zorganizowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę z udziałem szefów delegacji zagranicznych. Ponadto spotkał się z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Podczas rozmowy wyraził zadowolenie z przybycia przedstawicieli najwyższych władz Niemiec na obchody rocznicy II wojny światowej do Warszawy. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał również z Premierem Królestwa Belgii, przewodniczącym elektem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Przywódcy poruszyli zagadnienia związane z bieżącą agendą unijną oraz aktualną sytuacją międzynarodową. Szef belgijskiego rządu 1 grudnia br. obejmie stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej. Uroczystości zakończą się koncertem upamiętniającym 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej – Polskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim.

Source: President of Poland in Polish