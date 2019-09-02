Алексей Миллер и Президент Молдовы Игорь Додон обсудили перспективы взаимодействия в газовой сфере

Source: Gazprom in Russian

Справка

В 2018 году «Газпром» поставил в Молдову 2,9 млрд куб. м газа — на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 млрд куб. м). По предварительным данным, в январе-августе 2019 года было экспортировано около 1,9 млрд куб. м газа — на уровне аналогичного периода прошлого года.

Контракты между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.

АО «Молдовагаз» — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО «Газпром», Правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.

Вадим Чебан в период 2008–2009 гг. и 2010–2014 гг., работая в Министерстве экономики Республики Молдова, был представителем государства и членом Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

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