Афиша ОГП сo 2 по 8 сентября

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Со 2 по 8 сентября ОГП обжалует невключение своих представителей в окружные комиссии, работает в Общественной Конституционной комиссии, встречается с председателем Конституционного суда Миклашевичем, проводит в Минске Экспертный клуб и тренинг по публичному выступлению, в Бресте – общественную лекцию; готовится к внеочередному съезду.

Кроме того, ОГП продолжает распространять информационные материалы, снимает новые передачи ОГП-ТВ.

3 сентября, вторник, Минск – рабочая встреча лидеров правоцентристской коалиции по вопросам предстоящей кампании, Минск

3 сентября, вторник, 15.00, Минск – встреча рабочей группы Общественной Конституционной Комиссии, Центральный офис ОГП, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22-1701 (17-ый этаж), тел. (17) 289 50 09

4 сентября, среда, 10.00, Минск – встреча руководителей Общественной Конституционной Комиссии с председателем Конституционного суда РБ Миклашевичем, Минск

4 сентября, среда, 12.00, Минск – Экспертный клуб на тему: Региональные общественные инициативы как вызов для власти и новые возможности для перемен, Минск

6 сентября, пятница, 19.00, Минск – собрание Первомайской организации ОГП г. Минска , Центральный офис ОГП, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22-1701 (17-ый этаж), тел. (17) 289 50 09

7 сентября, суббота, 13.00, Минск – собрание Фрунзенской и Московской организаций ОГП г. Минска, Центральный офис ОГП, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22-1701 (17-ый этаж), тел. (17) 289 50 09

7 сентября, суббота, 15.00, Минск – собрание Партизанской организации ОГП г. Минска, Центральный офис ОГП, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22-1701 (17-ый этаж), тел. (17) 289 50 09

7-8 сентября, суббота-воскресенье, Минск – тренинг для потенциальных кандидатов «Мастерство публичного выступления», Минск

8 сентября, воскресенье, Брест – общественная лекция «Беларусский дом в европейском квартале» с участием Ярослава Романчука и Анатолия Лебедько, Брест

8 сентября, воскресенье, Брест – запись передачи «#Бурбалкi» с участием жителей Бреста

8 сентября, воскресенье, Брест – областная конференция ОГП по выдвижению депутатов на внеочередной съезд ОГП, Брест

Приглашаем всех желающих приходить в офисы ОГП – для встреч, общения с партийцами, уточнения позиции партии. Приглашаем волонтеров в нашу команду. Адреса и телефоны здесь. Ждем!





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