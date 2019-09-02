А. Майоров: Наш Комитет выступил с инициативой проведения Всероссийского экологического диктанта

Source: Russia – Council of the Federation

Школьное образование должно стать основой для формирования экологической культуры подрастающего поколения, считает сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия сообщил, что к началу нового учебного года Комитет выступил с инициативой проведения Всероссийского экологического диктанта, цель которого — популяризация экологических знаний среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, воспитание экологически ориентированного поколения граждан.

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«В школе, на личных примерах учителей и других учеников закладываются основы экологической культуры подрастающего поколения. Именно поэтому одной из важнейших государственных задач мы считаем поддержку эколого-просветительских мероприятий, повышение экологической грамотности молодого поколения страны», — подчеркнул сенатор.

Цель проведения Всероссийского экологического диктанта — популяризация экологических знаний среди обучающихся образовательных организаций России, воспитание экологически ориентированного поколения граждан

Алексей Майоров отметил, что Всероссийский экологический диктант, организуемый партнерами Комитета — Федеральным детским эколого-биологическим центром и Автономной некоммерческой организацией «Равноправие», не только предоставит обучающимся образовательных организаций возможность получить независимую оценку уровня своих знаний в области экологии, но и привлечет внимание средств массовой информации и общества к уровню экологической грамотности обучающихся.

Всероссийский экологический диктант пройдет в два этапа

«Важно, чтобы как можно больше людей – учеников, учителей, родителей, подключались к процессу распространения экологических знаний. Диктант сам по себе – основа обучения, но необходимо активное внедрение его основополагающих принципов в практическую жизнь, чтобы сегодняшние школьники уже завтра, покидая стены родной школы, передавали свои «экологические» привычки друзьям, коллегам, и, конечно же, своим будущим детям. А учить их, помогать распространять эти знания, мы должны уже сейчас», — пояснил парламентарий.

Алексей Майоров сообщил, что Всероссийский экологический диктант пройдет в два этапа. Первый — 6 сентября в 354-й московской школе имени Д.М. Карбышева, где с 1975 г. проводятся уроки и мероприятия, посвященные экологическому образованию и воспитанию учащихся.

«Ученики 354-й школы ранее уже участвовали в телемосте VIII Невского международного экологического конгресса, проводимого Советом Федерации. Сейчас мы расширяем географию проекта, старт которому дадут учащиеся-экологи. До 20 сентября региональные ресурсные центры по развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования проведут в субъектах Российской Федерации второй этап диктанта, а в октябре планируется подведение итогов акции», — проинформировал сенатор.

«Приглашаем всех школьников присоединится к проведению Всероссийского экологического диктанта, к участию в популяризации и распространении экологических знаний», — отметил Алексей Майоров.

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