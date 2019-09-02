А. Михайлов принял участие в линейке в Лицее-интернате поселка имени Маршала Жукова, посвященной началу учебного года

Source: Russia – Council of the Federation

Лицей готовит будущую элиту российской армии, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области принял участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года в ОБОУ «Лицей-интернат поселок имени Маршала Жукова». Школа была открыта в 1994 году в военном городке, построенном для военнослужащих и членов их семей, выведенных из Западной группы войск.

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года в ОБОУ «Лицей-интернат поселок имени Маршала Жукова»

Александр Михайлов поздравил детей и учителей с Днем знаний и началом нового учебного года. Он отметил, что Лицей-интернат посёлка имени Маршала Жукова – это инновационная модель оборонно-спортивного направления, в которой реализуются программы дошкольного, начального, основного и среднего образования, а также программы дополнительного образования. На базе лицея работают спортивные секции, бассейны. Одновременно с экспериментальной площадкой для государственных стандартов открылся Центр по работе с одаренными детьми «Дар». Есть своя музыкальная студия. С 1997 года открыты кадетские классы с углубленным изучением основ безопасности жизнедеятельности и воинской службы, в которых за это время прошли обучение свыше 400 юношей и девушек. Примечательно, что более 200 из них в дальнейшем связали свою жизнь со службой в Вооруженных Силах Российской Федерации, и в текущем году в военные ВУЗы страны поступили 11 выпускников лицея.

Лицей-интернат входит в 100 лучших сельских школ России. Каждый седьмой его выпускник — медалист

По словам сенатора, в 2016 году кадеты лицея-интерната в составе делегации Курской области приняли участие в учредительной конференции Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Александр Михайлов поблагодарил директора и учителей Лицея-интерната за их нелегкий труд, педагогический талант, живое участие в судьбе каждого ученика, особый подход в сложных межличностных ситуациях.

Как отметил парламентарий, Лицей-интернат входит в 100 лучших сельских школ России. Каждый седьмой его выпускник — медалист. Сегодня здесь обучаются не только дети военных. Чтобы попасть в кадетские классы, сюда переезжают и ребята из других районов.

MIL OSI