Встреча с жителями Иркутской области

Source: President of Russia – Kremlin

Перед началом встречи Владимир Путин пообщался с тулунчанами, собравшимися на улице в ожидании Президента, – глава государства, в частности, пообещал, что режим чрезвычайной ситуации в регионе сохранится до тех пор, пока не будут решены вопросы обеспечения жильём пострадавших от стихии.

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Начало встречи с жителями Иркутской области, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории региона

В.Путин: Добрый день!

Дети спят уже. Как у вас дела, что произошло с тех пор, пока мы не виделись? Все ли вопросы решены? Выплатили ли вам деньги, выдали ли сертификаты? Что еще надо сделать?

Пожалуйста.

Н.Торгольская: Торгольская Наталья Георгиевна, фельдшер поселка Вознесенский, Нижнеудинский район.

Во-первых, хочу сказать Вам большое спасибо за Ваше внимание, за Ваше понимание, за материальную помощь – от всех моего жителей поселка. Большое спасибо волонтерам «Молодежка [ОНФ]» под руководством Игоря Юрьевича [Кастюкевича]. Очень большое спасибо всем жителям России, которые оказывали гуманитарную помощь.

Наводнение ушло, но проблема моего поселка осталась. Так как поселок очень старый, комиссия решила, что часть поселка нужно снести. Под этот снос попали дома, которые не были в наводнении. Они реально старые, да, их нужно сносить. Но остались люди в поселке, и их будет очень мало, 21 дом, которые были реально в воде, но идут под капитальный ремонт.

Люди очень волнуются, что с ними будет, какая судьба. От имени поселка они написали письмо и попросили передать его лично Вам, потому что местные власти не хотят решать эту проблему.

Сегодня мне позвонили и сказали, что местная администрация решила, что этот вопрос еще можно оттянуть на две недели. Люди, которые идут под капитальный ремонт, не хотят там оставаться, но их никто не слышит.

В.Путин: Это зона подтопления?

Н.Торгольская: Да, это зона затопления.

Остаются две улицы, которые буквально находятся на берегу реки. Две улицы: одна улица небольшая, но я лично сама видела…

В.Путин: А сколько домов остается на этой улице?

Н.Торгольская: Они посчитали: останется не больше 23-х домов. Но вся беда в том, что эти дома будут стоять на 17-ти улицах, на каждой улице будет стоять один дом, два дома, три дома…

В.Путин: Понятно. Мы уже об этом с коллегами разговаривали. Там, где остается на подтопленной улице один-два дома, их бессмысленно оставлять.

Н.Торгольская: Вот люди и хотят добиться чего-то. Они не понимают, с ними никто не разговаривает. Что с ними будет?

В.Путин: Виталий Леонтьевич?

В.Мутко: Что касается Вознесенского. Во-первых, сейчас будут все главы муниципальных образований. Какое решение мы приняли, объезжая все районы: те улицы и дома, которые попали в зону подтопления, но комиссия пришла и признала их пригодными для проживания, выдала акты на капитальный ремонт – мы увидели такое большое количество обращений, мы приняли решение, дали неделю на повторное обследование и признание домов аварийными, для расселения. Первое.

Главам муниципальных образований дали право больше комиссию не вызывать, решением своим, межведомственной комиссии муниципалитета, выносить решения, где три-пять-семь домов – выносить решения об их сносе. И дали на это все [времени], Владимир Владимирович, до пятницы следующей недели.

В.Путин: Ровно это мы сейчас говорили людям на улице, ровно это.

Н.Торгольская: Но там еще не все люди хотят уехать. Люди еще хотят жить там, но выше. Там есть еще улицы от поселка, и они хотят жить выше, чтобы им дали землю.

В.Путин: Это вопрос выделения земли и получения сертификата на строительство, вот и все. Мы так и будем делать. Слава богу, что они не хотят оттуда уезжать, слава богу, что они хотят остаться там жить.

Н.Торгольская: Потому что уедут они – у меня не будет работы, мне некого будет лечить.

В.Путин: Послушайте, я же сейчас уже ответил: слава богу, что они не хотят уезжать. Их [дома] можно и нужно признать аварийными, выдать сертификат на ИЖС и 15 соток земли рядом, вот и все.

Н.Торгольская: Спасибо большое.

В.Путин: Не за что.

Какие еще вопросы?

Вопрос: Владимир Владимирович, хотел бы объявить благодарность от нашего города Нижнеудинска, от жителей. Они Вас уважают, я тоже также Вас уважаю.

Вопрос или просьба. По Нижнеудинску Вы собираетесь принять решение по отсыпке дамбы, то есть защиты нашего города. Просьба заключается в том, чтобы вот эту работу по строительству дамбы Вы поручили местным предпринимателям. Потому что эти деньги, которые останутся в нашем городе, те же самые налоги, пойдут на развитие нашего города, соответственно это будет очень хороший вклад в наш город.

В.Путин: Это правильная идея, хорошее предложение. Главное, чтобы были те, кто способны это сделать качественно.

Житель: Они есть.

В.Путин: И здесь мы, в Тулуне, приняли решение – коллеги уже отработали – привлекать местных строителей, что касается даже строительства жилья: не только отсыпки дамбы, но и строительства жилья. Будем по максимуму привлекать местных предпринимателей.

Пожалуйста. Что еще?

О.Леонов: Наше предприятие принимало активное участие в ликвидации последствий наводнения.

Сначала с нами не могли заключить договор на оказание услуг, так как не было механизма заключения договора на оказание услуг. Сейчас с нами не могут заключить договор, так как ушли сроки и нельзя это сделать задним числом.

Сегодня мы из «классных парней», которые пришли помогать и хорошо отработали, перешли в ранг каких-то негодяев, которые ходят, унижаются, просят оплатить те выполненные работы, которые мы сделали.

Можно как-то повлиять на эту ситуацию и найти этот механизм заключения договора с нами?

В.Путин: Я не понимаю, в чем даже проблема, что за механизм такой, сложный к реализации? В чем дело-то?

О.Леонов: Не знаю.

В.Путин: Кто с Вами не хочет заключать договор?

О.Леонов: Муниципалитет.

В.Путина: Города Тулуна?

О.Леонов: Да.

В.Путин: У вас очень много кандидатов на выборы – в этом, наверное, беда.

У Вас есть юрлицо?

О.Леонов: Да.

В.Путин: На какие работы Вы хотите заключить договор?

О.Леонов: У нас работало вместе с подрядными организациями порядка 60 единиц техники, мы убирали мусор. «Московский тракт» – это та организация, которая первая расчистила федеральную трассу, и пустили движение по дороге.

В.Путин: Сейчас Вы на какие работы хотите заключить договор?

О.Леонов: На выполненные работы по расчистке города. Мы вывозили мусор, у нас бульдозеры, экскаваторы работали здесь.

В.Путин: Просто вам не платят деньги, что ли?

О.Леонов: Нам не только не платят деньги, с нами до сих пор не заключили даже договор на оказание услуг.

В.Путин: То есть, Вы сейчас говорите о том, что вы провели определенный объем работ, а вам не платят за эти работы?

О.Леонов: Абсолютно верно.

В.Путин: Странно, в чем проблема-то?

В.Мутко: Владимир Владимирович, конкретно можно посмотреть. Глава муниципалитета должен будет просто это сделать и все.

Реплика: Мы разберемся сегодня. Здесь у нас мэр, глава города…

В.Путин: Как у Вас называется компания?

О.Леонов: ООО «Московский тракт».

В.Путин: Примерно на какой объем денежных средств работы выполнены?

О.Леонов: 31 миллион.

В.Путин: А подтверждено документами, бумагами?

О.Леонов: Да, все путевые листы подписаны МЧС, все утверждено.

В.Путин: А почему не платят деньги?

О.Леонов: Владимир Владимирович, я не знаю. Вы бы помогли разобраться в этой ситуации.

В.Путин: Я Вам помогу, точно, обещаю.

Продолжение следует.

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