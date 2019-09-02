В. Марков посетил с рабочей поездкой городской округ Вуктыл Республики Коми

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывал в местных образовательных учреждениях, уделив особое внимание готовности школ и детских садов к новому учебному году.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми в рамках работы в регионе посетил городской округ Вуктыл.

Валерий Марков посетил городской округ Вуктыл

Сенатор отметил, что в эти дни Республика отмечает 35-летие Вуктыла. «Город был построен благодаря самоотверженному труду людей в суровых условиях Севера».

Дошкольные учреждения готовы к приёму воспитанников, полностью сформирован кадровый состав, помещения оборудованы всем необходимым

Парламентарий побывал в образовательных учреждениях, уделив особое внимание готовности школ и детских садов к новому учебному году. Он подчеркнул, что дошкольные учреждения готовы к приёму воспитанников. «Полностью сформирован кадровый состав, помещения оборудованы всем необходимым».

Валерий Марков посетил вуктыльскую школу № 2. Директор учебного заведения Любовь Политова сообщила сенатору, что, несмотря на продолжающийся ремонт части здания, образовательный процесс начинается в строгом соответствии с государственными стандартами. В беседе затрагивались вопросы кадровой подготовки учителей.

Валерий Марков посетил городской округ Вуктыл

Парламентарий принял участие в акции «Школьный портфель», ежегодно проходящей в местном муниципалитете с целью поддержки детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сенатор вручил детям школьные портфели и канцелярские принадлежности.

Он также осмотрел Клубно-спортивный комплекс Вуктыла, провел встречу с посетителями «Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты города Вуктыл».

В рамках поездки состоялась рабочая встреча Валерия Маркова с руководителем Администрации городского округа «Вуктыл» Гульнарой Идрисовой и начальником Вуктыльского филиала одной из газовых компаний Владиславом Куликовым.

«Как и в любом муниципальном образовании, в городском округе есть свои проблемы, но, что немаловажно, они решаются при активном сотрудничестве администрации с общественностью и градообразующими предприятиями», — подчеркнул сенатор.

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