В Оренбургской области открылся первый «Газпром-класс»

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром переработка» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспорт и переработку углеводородов. В состав предприятия входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и Управление по транспортировке жидких углеводородов.

ООО «Газпром переработка» является участником ООО «Газпром нефтехим Салават» в составе которого крупнейшие перерабатывающие промышленные комплексы: нефтеперерабатывающий, газохимический и нефтехимический завод «Мономер»; а также участником ООО «Газпром переработка Благовещенск», которое осуществляет функции инвестора и заказчика проекта строительства объекта «Амурский газоперерабатывающий завод».

Филиалы компании расположены в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях.

Ассортимент выпускаемой продукции представлен широкой линейкой сжиженных углеводородных газов, серой различных марок, жидким и газообразным гелием, одорантом природным, этановой фракцией, мазутом. Компания производит все виды моторных топлив, стабильный газовый конденсат, широкую фракцию легких углеводородов, топливо для реактивных двигателей, технический углерод, газ природный горючий и гелий.

В компании действует интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2015.

Численность персонала ООО «Газпром переработка» с учетом филиалов составляет более 34 тысяч человек. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

В целях подготовки перспективного кадрового резерва и совершенствования профориентационной работы приказом ОАО «Газпром» от 05.06.2014 № 256 утверждено Положение об организации и функционировании специализированных профильных классов «Газпром-классы».

Целью реализации проекта является подготовка перспективного кадрового резерва для дочерних предприятий и организаций ПАО «Газпром» из числа наиболее способных и мотивированных на успешную профессиональную самореализацию учащихся через повышение качества образования и целенаправленную профессиональную ориентацию, сопровождение обучения в школах, а также вузах.

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