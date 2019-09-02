В. Павленко: Школьное образование в Архангельской области выходит на академический уровень

Source: Russia – Council of the Federation

Три школы Поморья включены в число опорных образовательных учреждений Российской Академии наук.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Виктор Павленко ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области посетил школу №45 г. Архангельска. Сенатор поздравил педагогический коллектив, учеников и родителей с началом нового учебного года и обсудил с руководством школы перспективы, которые открываются перед ее выпускниками в связи с включением этого учебного заведения в число опорных образовательных учреждений Российской Академии наук.

Виктор Павленко посетил школу №45 г. Архангельска

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Виктор Павленко посетил школу №45 г. Архангельска

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Виктор Павленко посетил школу №45 г. Архангельска

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Виктор Павленко посетил школу №45 г. Архангельска

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Виктор Павленко посетил школу №45 г. Архангельска

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Виктор Павленко посетил школу №45 г. Архангельска

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Как отметил Виктор Павленко, создание сети опорных школ РАН является одним из мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Наука», утвержденного Президентом России.

«Важно, что целью проекта является не создание элитных школ в столице и нескольких наиболее развитых городах страны – опорные школы создаются в тридцати двух регионах, в том числе и в Архангельской области. Такой подход обеспечивает равные возможности для всех одаренных детей, что делает обучение в опорных школах РАН более доступным», — подчеркнул Виктор Павленко.

Целью проекта является не создание элитных школ в столице и нескольких наиболее развитых городах страны

«Включение Архангельской области в реализацию мероприятий стратегии развития Арктической зоны РФ требует серьезного кадрового обеспечения, подготовки высокопрофессиональных специалистов, для которых Арктика – их малая родина. Интеграция лучших школ региона в систему Академии наук и тесное взаимодействие с Северным Арктическим федеральным университетом им. Ломоносова, позволят создать в Архангельске научно-образовательный центр, ориентированный на перспективу обеспечения долгосрочных стратегических интересов России в Арктике как важнейшем регионе планеты», — уверен Виктор Павленко.

Школа №45 в Архангельске является одной из самых больших: в ней учатся более тысячи человек, в первые классы в этом году принято сто тридцать четыре ученика. При 100 проц. успеваемости 69 проц. детей учатся только на «хорошо» и «отлично». Школа входит в число 500 лучших школ России, и в список 30 лучших образовательных учреждений Архангельской области. Как рассказала сенатору директор школы № 45, в настоящее время разрабатывается алгоритм перехода учреждения в новое качество. Это предполагает передачу школы в ведение регионального министерства образования, получение дополнительного федерального и областного финансирования, изменение принципа комплектования и разработку новых учебных программ. В частности, в школе ведется активная работа над комплексным учебным курсом «Арктиковедение», который включает базовые знания об Арктике и Русском Севере и соответствующую профессиональную ориентацию выпускников.

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