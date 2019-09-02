Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии открытия новой школы в Аксайском районе Ростовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках работы в регионе приняла участие в церемонии открытия новой школы в пос. Янтарный Аксайского района.

Сенатор отметила, что образовательное учреждение, рассчитанное на 600 учащихся, оснащено современным оборудованием, системами безопасности и жизнеобеспечения, соответствует требованиям комфортной среды для детей с ограниченными возможностями.

Ирина Рукавишникова приняла участие в церемонии открытия новой школы в пос. Янтарный Аксайского района

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Ирина Рукавишникова приняла участие в церемонии открытия новой школы в пос. Янтарный Аксайского района

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Ирина Рукавишникова приняла участие в церемонии открытия новой школы в пос. Янтарный Аксайского района

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Ирина Рукавишникова приняла участие в церемонии открытия новой школы в пос. Янтарный Аксайского района

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«Ростовская область динамично развивается, строит новые школы и реконструирует уже имеющиеся. К первому сентября на Дону завершился ремонт в 12 школах, трёх детских садах, двух организациях дополнительного образования. До конца года капремонт будет завершён ещё в девяти школах и трёх детских садах региона», — сказала Ирина Рукавишникова.

По словам парламентария, второго сентября в донские школы пришли 420 тыс. учеников, из которых 47 тыс. – первоклассники.

Второго сентября в донские школы пришли 420 тыс. учеников, из которых 47 тыс. – первоклассники

Сенатор напомнила, что Ростовская область успешно реализует такой проект, как «Всеобуч по шахматам». В 2018 г. занятия проходили в первых классах 1067 муниципальных общеобразовательных организаций. За годы реализации всеобуча, с 2012 г., в регионе на 41 проц. увеличилось количество учеников, которые продолжили заниматься шахматным спортом в детско-юношеских спортивных школах.

Законодатель также отметила, что в наступающем учебном году важно сократить нагрузку на педагогов, связанную с избыточным количеством отчетности. Ирина Рукавишникова стала одним из авторов проекта соответствующего федерального закона, который уже внесен в Государственную Думу. «Законопроект стал логическим продолжением организованного Советом Федерации всероссийского опроса учителей, в котором активное участие приняли и педагоги Ростовской области», — сказала сенатор.

В церемонии открытия школы в пос. Янтарный участвовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области

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