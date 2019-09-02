«Газпром» и Оренбургская область развивают сотрудничество в сфере охраны окружающей среды

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 сентября 2019, 17:40

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности Губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия, в первую очередь — ход газификации региона. Отмечено, что в 2019 году «Газпром» построил и ввел в эксплуатацию газопровод к с. Подлесному Кувандыкского района. Завершены строительно-монтажные работы на газопроводе к с. Березовка в Кваркенском районе.

Отдельное внимание было уделено реализации предложений Правительства Оренбургской области по переработке попутного нефтяного газа малых месторождений региона на объектах Оренбургского газового комплекса. В настоящее время «Газпром» прорабатывает этот вопрос с независимыми недропользователями.

Алексей Миллер и Денис Паслер подписали Соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает сотрудничество в решении практических задач, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды и охрану атмосферного воздуха. В частности, представители «Газпрома» на постоянной основе будут участвовать в работе экологического совета при Правительстве Оренбургской области, а также в разработке мероприятий по обеспечению экологической безопасности региона.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.

На 1 января 2019 года уровень газификации Оренбургской области составил 98,4% (в среднем по России — 68,6%).

На территории Оренбургской области действует девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпрома». Изучается возможность размещения двух АГНКС на федеральной трассе М-5 «Урал».

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены три физкультурно-оздоровительных комплекса, современные многофункциональные спортивные площадки, игровые комплексы, проведена реконструкция стадиона и Дворца культуры и спорта «Газовик» в Оренбурге. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в с. Северном Северного района.

Управление информации ПАО «Газпром»

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