Годовое техническое обслуживание на Восточном

Source: Russia Federal Space

На космодроме Восточный началось годовое техническое обслуживание технологического оборудования. Основная цель работ — поддержание систем в готовности к применению их по назначению.

Перед работами специалисты филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» прошли соответствующие инструктажи по требованиям безопасности и соблюдению технологической дисциплины. Кроме того, с персоналом были проведены занятия по порядку и объемам проведения годового технического обслуживания.

Всеми структурными подразделениями получены материально-технические средства для проведения операций, выданы соответствующая эксплуатационная документация и инструменты. В рамках годового технического обслуживания специалисты готовят технику к следующему пуску — проверяют состояние оборудования и проверяют техническую подготовку расчетов Космического центра «Восточный».

Годовое техническое обслуживание — это наиболее ответственная стадия жизненного цикла ракетно-космической техники. Это традиционные работы для всех космодромов.

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