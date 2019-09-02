Интервью монгольской газете «Одрийн сонин»

Source: President of Russia – Kremlin

Вопрос: Как Вы оцениваете битву на Халхин‑Голе и значение победы для российско‑монгольских отношений?

В.Путин: Исторически и географически Россия и Монголия не просто близкие соседи. Народы наших стран объединяют тесные и доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении.

Одним из самых ярких, знаковых событий нашей общей истории стала совместная победа над японскими войсками на реке Халхин‑Гол. Напомню, что в тридцатые годы прошлого столетия ситуация на восточной границе Монголии была весьма неспокойной, нарастала напряжённость. В 1935 году начались первые серьёзные вооружённые столкновения. В этой ситуации 12 марта 1936 года СССР и Монгольская Народная Республика подписали Протокол о взаимопомощи, который позволил развернуть на территории Монголии части Красной армии. В завершающей стадии ожесточённых боёв, которые продолжались с 20 августа по 16 сентября 1939 года, плечом к плечу с монгольскими воинами они разгромили захватчиков, отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии.

Победа на Халхин‑Голе имела большое военно‑политическое значение. Она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году, замедлила её вступление во Вторую мировую войну. Это позволило советскому руководству уже в конце 1941 года перебросить на запад страны части и соединения, которые впоследствии сыграли важную роль в битве под Москвой.

В России с благодарностью вспоминают помощь Монголии в суровые годы Великой Отечественной войны. Монгольские граждане пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, тёплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей. Отказывая себе во многом, собрали средства на формирование танковой колонны «Революционная Монголия» и истребительной эскадрильи «Монгольский арат».

Рассчитываем, что в мае следующего года Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве.

Вопрос: В чём помимо совместного празднования 80‑летия победы на Халхин-Голе состоит цель Вашего предстоящего визита? Какие вопросы будут обсуждаться?

В.Путин: Как уже отмечал, наши народы связывает не только боевое братство и дружба, но и богатая история взаимовыгодного сотрудничества. Нынешний год насыщен совместными юбилеями. Исполнилось 70 лет флагману нашего двустороннего хозяйственного взаимодействия – межгосударственному совместному предприятию АО «Улан-Баторская железная дорога». 60 лет назад при содействии наших специалистов началось освоение целинных земель Монголии.

Сегодня сотрудничество между Россией и Монголией носит комплексный, многосторонний характер и охватывает политическую, торгово‑экономическую, инвестиционную, финансовую, промышленную, сельскохозяйственную, научно‑образовательную, культурную, спортивную и другие сферы.

В ходе переговоров с Президентом Халтмаагийн Баттулгой и встреч с Председателем Великого Государственного Хурала Гомбожавын Занданшатаром и Премьер-министром Ухнаагийн Хурэлсухом подробно обсудим перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Монголией.

По итогам визита будет подписан межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который выводит наши двусторонние отношения на качественно новый уровень. Отмечу, что этот документ, подготовленный на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер.

Вопрос: Монголия и Россия – вечные соседи. По объективным причинам в 1990‑е гг. экономические связи сокращались, однако в последнее время они имеют растущую динамику. Как Вы считаете, в каких отраслях в дальнейшем два государства могут взаимовыгодно сотрудничать? Говорят, что на экономический оборот негативно влияют высокие таможенные пошлины. Будет ли идти речь об их снижении до приемлемого уровня?

В.Путин: Развитие многоплановых связей с Монголией является одним из приоритетов России в Азии.

Действительно, в последние годы двусторонняя торговля развивается высокими темпами. По итогам 2018 года товарооборот увеличился почти на 21% и составил 1,65 миллиарда долларов. За январь–июнь текущего года он вырос ещё на 11,8% – до 800 миллионов долларов.

Эффективная работа по углублению практического взаимодействия проводится по линии Межправительственной комиссии по торгово‑экономическому и научно‑техническому сотрудничеству, её профильных подкомиссий и рабочих групп.

Большое внимание в двустороннем диалоге уделяем транспортно‑инфраструктурной сфере, дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии. В этих целях «РЖД» планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги – ключевой для страны транспортной артерии.

Другое важное направление сотрудничества – энергетика. Российские компании осуществляют поставки электроэнергии в Монголию и участвуют в техническом перевооружении её генерирующих мощностей. Интересные проекты реализуются или планируются в области промышленности и сельского хозяйства.

Активное сотрудничество ведётся в санитарной и ветеринарной сферах. В прошлом году успешно завершён второй этап гуманитарной программы вакцинации скота на территории Монголии, что позволит облегчить доступ монгольской животноводческой продукции на российский рынок.

Большое значение придаём вопросам охраны окружающей среды. Ведутся переговоры о создании ряда совместных заповедников в приграничных районах. Это будет способствовать сохранению уникального биоразнообразия общего региона.

Продолжаем оказывать содействие монгольской стороне в подготовке национальных кадров. Сегодня в высших учебных заведениях России обучается около трёх тысяч граждан Монголии. Ежегодно выделяем 500 государственных стипендий для монгольских студентов.

Что касается снижения таможенных пошлин, то в 2015 году между Евразийской экономической комиссией и монгольской стороной была создана совместная рабочая группа, которая занимается повышением эффективности взаимной торговли, включая устранение барьеров, улучшение таможенного администрирования, гармонизацию санитарных норм. Зачастую упрощение технических требований даёт гораздо бо́льший импульс деловому взаимодействию, чем уменьшение пошлин.

Вопрос: Какое воздействие на Ваши личные связи с Президентом Х.Баттулгой оказывает ваш обоюдный интерес к дзюдо и увлечение спортом?

В.Путин: Для меня дзюдо – это не просто спорт. Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций.

Знаю, что и Президент Монголии Х.Баттулга занимается и дзюдо, и самбо, является всемирно признанным мастером единоборств. Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание, или, как говорят, настроиться на одну волну. Сегодня это позволяет нам поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов. Конечно, стараемся встречаться не только на политических мероприятиях или экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо.

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